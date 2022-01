Une série de cambriolages dans des entreprises du nord Deux-Sèvres résolue par les gendarmes

En septembre 2021, une dizaine d'entreprises de Mauléon et Cerizay, dans le nord des Deux-Sèvres sont cambriolées. Des raids commis la nuit pour dérober câbles de cuivre, matériel de chantier ou encore chute d'aluminium afin de les revendre. Grâce à leur enquête - ADN, surveillance téléphonique... - les gendarmes sont remontés à plusieurs individus de la banlieue nantaise. Au total cinq personnes, quatre hommes et une femme âgés d'une vingtaine d'années, déjà incarcérés pour d'autres faits. Ils ont été entendus pour ces cambriolages en Deux-Sèvres en ce début de semaine et devront répondre devant la justice à Niort le 3 mars 2022.