Après six mois d'enquête, gendarmes et policiers ont démentelé un réseau de cambrioleurs qui s'attaquaient aux riches villas du Biterrois et de Pézenas. Huit suspects ont été interpellés.

Béziers, France

Huit cambrioleurs présumés ont été présentés au juge ce mercredi à Béziers, au lendemain de leur interpellation à l'aube. Cet important coup de filet a mobilisé près de 80 policiers et gendarmes au terme de six mois d'enquête. Les suspects ont entre 66 et 23 ans, un réseau de cambrioleurs qui écumait les secteurs de Béziers et de Pézenas depuis l'été dernier.

Les gendarmes de Pézenas ont, les premiers, donné l'alerte, signalant une série de cambriolages visant de riches villas. Il apparaît très vite que la même bande sévit dans le secteur de Béziers à cette époque. Même mode opératoire: les cambrioleurs s'attaquent systématiquement à des maisons chics, en l'absence des propriétaires. Ils repartent avec argent liquide, bijoux, montres type Rolex, vêtements, chaussures et sacs de luxe.

Au moins huit suspects ont été identifiés, et interpellés mardi matin, dans le centre ville de Béziers et sur le campement Rom de la route de Maraussan, aux portes de la ville. Les perquisitions se poursuivaient hier mercredi.

Les enquêteurs ont retrouvé sur place toute une partie du butin, parfois enfoui dans le sol ou caché dans les murs. Ils vont tâcher maintenant d'identifier d'autres victimes qui n'auraient pas encore déclaré les vols.