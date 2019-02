Une série de cambriolages élucidée en Haute-Vienne

Nantiat, France

Dimanche et lundi derniers, dans des habitations et des maisons au Dorat, à Bellac et à Nantiat, des cambriolages et tentatives de vols sont perpétrés par plusieurs individus.

Un important dispositif de recherches est aussitôt mis en oeuvre. Une quarantaine de gendarmes sont mobilisés.

Le 11 février, en fin d’après-midi, l'enquête permet d'identifier, de localiser, d'interpeller et de placer en garde à vue les auteurs des faits.

Lors des perquisitions, des objets volés, notamment des bijoux, ont été saisis.

Deux des quatre aigrefins sont jugés, en comparution immédiate, ce jeudi 14 février, au tribunal correctionnel de Limoges.