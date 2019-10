Une série de cambriolages en Charente

Au moins dix-neuf maisons ont été cambriolées en cinq jours en Charente, à Linars, Puymoyen et Mornac. Mercredi, quatre jeunes ont été arrêtés à Soyaux. Ils venaient de tenter d'entrer par effraction dans une maison. Policiers et gendarmes appellent à la vigilance en ces vacances de la Toussaint.

Charente, France

Soyez vigilants en cette période de vacances scolaires. Policiers et gendarmes de la Charente ont été appelés ces derniers jours pour des cambriolages ou des tentatives de cambriolages.

Quatre jeunes de 15 et 16 ans arrêtés à Soyaux

Mercredi, quatre jeunes ont été surpris en flagrant délit dans le quartier de La Jaufertie, à Soyaux. Ils étaient en pleine tentative d'effraction. Les locataires présents à leur domicile ont contacté la police. Les jeunes âgés entre 15 et 16 ans ont été interpellés un peu plus loin, près de l'Espace Matisse. Ils sont convoqués le 18 décembre devant le juge pour enfants.

Dix-neuf maisons cambriolées à Linars, Puymoyen et Mornac.

La veille, onze maisons de la commune de Linars, près d'Angoulême, ont été visitées. Les malfaiteurs ont brisé des vitres pour entrer et dérober bijoux et argent. Ils ont ensuite pris la fuite par les bois et les champs malgré l'intervention de la gendarmerie. Une enquête a été ouverte.

Et le weekend dernier, cinq maisons ont été cambriolées à Puymoyen et trois à Mornac.

Il est conseillé de bien fermer portes et fenêtres et de contacter la police ou la gendarmerie si vous repérez des personnes suspectes.