La gendarmerie de la Mayenne appelle les habitants de l'Ouest du département à la vigilance après une série de cambriolages et de tentatives de cambriolages, entre Loiron-Ruillé et le Pays de l'Ernée notamment.

Une série de cambriolages et de tentatives dans l'Ouest mayennais, la gendarmerie appelle à la vigilance

Selon la gendarmerie de la Mayenne, des aigrefins profitent, en pleine journée, de l'absence des propriétaires de résidences et maisons souvent isolées pour s'introduire à l'intérieur et y dérober des objets de valeur et des bijoux. Plusieurs infractions ont été constatées ces derniers jours dans plusieurs communes de l'Ouest mayennais en particulier, de Loiron-Ruillé au Pays de l'Ernée.

La gendarmerie appelle les habitants à la plus grande vigilance, leur demandent de bien tout fermer quand ils ne sont pas chez eux, de vérifier les systèmes d'alarme et de contacter le 17 au moindre soupçon.