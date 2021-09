Plusieurs cambriolages résolua par les gendarmes à Garons

Les vols avaient lieu dans des habitations en construction ou pratiquement achevées dans le nouveau quartier de la ZAC des amoureux, à l'entrée Ouest de Garons. Premier vol, fin août. Du matériel électro-portatif. Le 9 septembre, ce sont 3 maisons de ce quartier qui sont visitées. Toute la robinetterie, la colonne de douche et un tableau électrique sont dérobés dans la première, un VTT et une draisienne électrique sont volés dans la seconde. Le voleur ne trouve pas son compte dans la troisième et repart les mains vides. Le dernier vol a lieu le 17 septembre. Le vol porte cette fois sur du matériel de piscine dont un électrolyseur.

Le voleur présumé, déjà condamné pour des faits similaires en Belgique

Grâce à la vigilance d'un voisin, les gendarmes identifient formellement le voleur. Il est interpellé pour vols aggravés. La perquisition menée chez lui permet la découverte de la majorité des objets dérobés et la saisie de 450 euros en espèces. Placé en garde à vue à la gendarmerie de Bouillargues, le mis en cause reconnaît les faits. Il a été incarcéré dans l’attente de son jugement. Connu des services de police et de gendarmerie, il avait déjà été condamné en Belgique pour des faits similaires.