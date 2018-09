07140 Les Vans, France

La saison se termine mal pour quelques restaurateurs du Sud Ardèche. Dans le secteur des Vans, plusieurs d'entre eux ont été cambriolés ces derniers jours. Pas sur leur lieu de travail, mais dans leur habitation. A un moment où les malfaiteurs savaient pertinemment qu'ils ne les trouveraient pas chez eux.

Cambriolés chez eux, pendant le service

Et pour cause, les cambrioleurs agissaient pendant le service des restaurateurs. Les sachant au travail, ils étaient sûr de ne pas les trouver à leur domicile. Visiblement il s'agit d'individus bien rodés : ils agissent gantés, cagoulés, arrachent les systèmes d'alarme, peignent les caméras quand il y en a.

Mais surtout, ils préparent leur coup minutieusement. Ils commencent par repérer leurs cibles, au restaurant, avant de les suivre jusque chez elles. Il n'y a plus qu'à attendre que le logement soit vide. C'est comme ça que le dernier week-end d’août, ils ont mené un raid dans les habitations de restaurateurs de Chambonas, des Assions et des Vans. Trois cambriolages en une soirée.

Bijoux et argent liquide

Quelques jours plus tard, c'est un autre professionnel de Chambonas qui est ciblé. Les malfaiteurs volent des bijoux, de l'argent liquide... et ils ne choisissent pas la fin de saison par hasard. Les commerçants ont fait le plus gros de leur chiffre pendant l'été et certains gardent beaucoup d'espèce chez eux. Le préjudice est estimé à plusieurs milliers d'euros. 10.000 euros en espèce rien que chez une des victimes.

L'enquête s'annonce compliquée mais les gendarmes n'excluent pas qu'il s'agisse d'une équipe venue du département voisin du Gard. Après cette vague de cambriolages ciblée, les enquêteurs appellent à la vigilance et incitent les professionnels à ne pas garder d'objets de grande valeur ni de grosses sommes d'argent chez eux.