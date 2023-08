Une série de commerces cambriolés en Charente

Une demi-douzaine de commerces ont été cambriolés, la semaine dernière, en Charente, le long de la Nationale 10.

Deux nuits de suite, une équipe de malfaiteurs a fracturé les portes de six garages, entre Saint-Amant-de-Boixe et Jurignac. Toujours sur le même mode opératoire, et dans un temps et des lieux très proches. Un cabinet vétérinaire et une pharmacie ont été également victimes de ces malfaiteurs qui, chaque fois, sont partis avec la caisse. Aucun cambriolage n'a été constaté depuis vendredi dernier, ce qui peut faire penser à une équipe de cambrioleurs extérieure au département de la Charente, dans un raid d'opportunité le long de la Nationale. La compagnie de gendarmerie d'Angoulême a ouvert des enquêtes sur chacun de ces faits.

