Une série de dégradation de véhicules à Cognac

L'hypercentre de Cognac a été le théâtre d'une série de dégradation de véhicules ce week-end des 25 et 26 février. Une vingtaine de voitures et 3 motos ont été abîmés entre l'avenue Victor Hugo et la place du Champ de Foire. Quatre hommes ont été appréhendés par la police de Charente, grâce au concours des riverains. Tous ont été placé en garde à vue. Les trois affaires n'ont rien à voir les unes entre elles et sont tout à fait distinctes, indique la police de Cognac.

ⓘ Publicité

Une série de trois dégradations distinctes

La première série de dégradation a lieu dans la nuit de vendredi à samedi. Deux hommes alcoolisés s'en prennent aux rétroviseurs, à la carrosserie et aux pare-brise d'une quinzaine de voitures. Le bruit alerte un habitant qui appelle le 17. Ce témoin reste en ligne avec les forces de l'ordre pendant qu'il suit les délinquants. Ses indications vont permettre aux policiers d'interpeler les deux hommes qui seront ensuite placés en garde à vue.

Deuxième série, samedi 25 février au matin. Un homme fait chuter et abîme trois motos d'un commerce spécialisé dans la vente de ce type de véhicule à Cognac. Lui aussi sera interpelé est placé en garde à vue par la police grâce au témoignage d'une personne qui l'a vu s'en prendre aux deux-roues.

Troisième série de méfaits, dans la nuit de samedi à dimanche. Un homme seul décide de dégrader gratuitement une dizaine de voitures. Un témoin de la scène l'aperçoit et contacte la police qui l'interpelle avant de le placer, lui aussi en garde à vue.

Les forces de l'ordre saluent l'aide précieuse des riverains qui ont permis de mettre la main sur ces délinquants. Des personnes qui n'ont aucun lien entre elles. Les trois affaires sont tout à fait distinctes renseigne la police de Cognac.