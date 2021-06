Une série sur les "enfants de la Creuse", nés à La Réunion et déracinés pour repeupler les campagnes

Ancienne journaliste à France Bleu Creuse, Sarah Vildeuil raconte dans un podcast l'histoire de Christine, adoptée très jeune et qui découvre à l'âge adulte qu'elle fait partie des "enfants de la Creuse". Entre 1962 et 1984, 2.000 enfants réunionnais ont été envoyés en métropole.

L'histoire des "enfants de la Creuse" sort un peu plus de l'ombre grâce à une série documentaire signée Sarah Vildeuil. Cette journaliste, passée par France Bleu Creuse, sort ce mercredi un podcast intitulé "L'enfant déracinée" chez Binge Audio.

Née en Martinique, Sarah Vildeuil n'avait que vaguement entendu parler de l'histoire des "enfants de la Creuse". Elle la redécouvre en débutant sa carrière de journaliste à Guéret. Elle ne comprend pas que le déracinement de ces 2.000 enfants réunionnais entre 1962 et 1984 soit passé sous silence dans les cours d'histoire. Arrachés à leurs familles par les services sociaux, ils ont été envoyés en métropole pour repeupler les campagnes. La Creuse est le département qui en a le plus accueillis.

"Ça ne se passe pas comme dans les films"

Sarah Vildeuil décide donc d'enquêter et rencontre Christine, qui habite Brest. Elle a été adoptée à l'âge de deux ans et demi et a découvert très tardivement, une fois adulte, qu'elle faisait partie de ces enfants déracinés. La journaliste de 27 ans la suit alors avec son micro dans un voyage sur les traces de sa famille biologique. Elle embarque avec Christine pour La Réunion l'hiver dernier, lors d'un voyage inédit organisé pour quarante anciens "enfants de la Creuse".

Les retrouvailles n'ont rien d'un conte de fée. "Ça ne se passe pas comme dans les films. Je pensais que ce serait une belle histoire, Christine qui retrouve sa maman, mais ce n'est pas aussi simple que cela. Elle a quitté l'île de La Réunion à 2 ans et demi, elle revient à 47 ans... Parfois j'avais plus le rôle de soutien que de journaliste, j'ai souvent rangé mon micro quand il y avait trop d'émotions", souffle Sarah Vildeuil. Elle documente cet émouvant et difficile voyage et accompagne Christine pendant plusieurs jours, en quête de réconciliation avec son passé.

Sarah Vildeuil espère que sa série en sept épisodes d'une quinzaine de minutes chacun permettra d'aider à faire connaître l'histoire des "enfants de la Creuse". Elle estime que cet épisode de l'historie commence à sortir de l'ombre. Un centre de mémoire doit bientôt ouvrir à Guéret à l'initiative des associations de victimes.

