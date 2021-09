Une sexagénaire toujours portée disparue entre le Gard et les Alpes-de-Haute-Provence

Un appel à témoins est lancé depuis plus d'une semaine pour retrouver une sexagénaire Pascale Thual, portée disparue entre le Gard et les Alpes-Haute-de-Provence. D'après les gendarmes elle se trouvait à la station service Leclerc de Manosque le 22 septembre dernier.

L'inquiétude de la famille de Pascale Thual grandit. La sexagénaire est maintenant portée disparue depuis plus d'une semaine. Les gendarmes lancent un appel à témoins pour la retrouver, elle pourrait se trouver entre le Gard et les Alpes-de-Haute-Provence. Le 21 septembre dernier Pascale Thual a disparu de son domicile du Grau-du-Roi sans raison et sans prendre avec elle ni son téléphone portable et ni ses antidépresseurs.

D'après les gendarmes Pascale Thual se trouvait le jour même de sa disparition au péage de Saint-Martin-de-Crau puis à la gare de sortie de Lançon dans les Bouches-du-Rhône et le lendemain, à la station service Leclerc de Manosque dans les Alpes-de-Haute-Provence. Ses proches, très inquiets, relancent l'appel à témoins. Selon eux, elle pourrait se trouver à bord d'une Suzuki Vitara blanche immatriculée FD - 834 -GR.

Si vous pensez avoir des informations vous pouvez contacter, la Gendarmerie du Grau-du-Roi au 04.66.53.48.00.