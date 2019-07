Une sexagénaire victime d'une noyade à Sérignan.

Sérignan - France

Les pompiers de l'Hérault ont porté secours à une femme de 70 ans victime d'une noyade stade 4, c'est le stade le plus grave, ce mardi à la mi journée sur la plage de Sérignan.

La sexagénaire s'est trouvée en difficulté près du poste de secours de la Grande Maïre, les sauveteurs du poste sont intervenus très vite, l'ont sortie de l'eau et ont appelé les pompiers . A leur arrivée ,elle ne respirait plus, ils ont pu la réanimer et l’évacuer par hélicoptère vers les urgences du CHU de Montpellier .

Les pompiers et les sauveteurs de la SNSM rappellent les conseils de prudence aux baigneurs, d'autant que la température de l'eau mer a beaucoup baissé, de l'ordre de 18° sur le littoral de l'ouest héraultais.