Brégançon, Bormes-les-Mimosas, France

"Une tentative désespérée" résume Béatrice Gallay. Elle se sent reconnaissante envers le Président de la République qui l'a reçue une trentaine de minutes ce samedi 11 août. Cette Seynoise se bat depuis deux ans et demi pour que son fils, Thomas, soit rapatrié vers la France. Il purge en ce moment une peine de quatre ans d'emprisonnement au Maroc, accusé d'appartenance à une cellule terroriste. Il avait été interpellé en février 2016 lors d'un coup de filet antiterroriste pour avoir plusieurs fois donné de l'argent à un homme qui se serait par la suite radicalisé. L'ingénieur de 37 ans clame son innocence, et sa mère plaide sa cause depuis la France.

Appel au secours

Ce samedi 11 août, la mère de Thomas est arrivée dans la matinée devant les grilles du Fort de Brégançon avec une pancarte où il était inscrit en capitales "Secours pour Thomas otage au Maroc". "J'ai eu plaisir à la rencontrer, mais j'aurais franchement préféré ne pas avoir à le faire dans ces circonstances", regrette Béatrice Gallay.

Ca me redonne de l'espoir " - Béatrice Gallay, mère de Thomas Gallay

Vers 18 heures, les grilles se sont ouvertes. Emmanuel Macron lui a accordé un entretien où il s'est montré "très à l'écoute" selon les mots de la mère. "Je lui fais confiance, ça me redonne de l'espoir, il m'a dit qu'il s'en occuperait personnellement", conclut Béatrice Gallay, rassurée par cette rencontre.