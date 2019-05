Une simulation d'attaque terroriste est en cours à Guéret

Pas de panique, il ne s'agit que d'un exercice ! Par le biais d'un scénario fictif, la préfecture teste l'organisation et la rapidité des forces de l'ordre et de secours en pareilles circonstances.

Policiers et pompiers se sont positionnés aux abords de l'espace André Lejeune à Guéret

Guéret, France

Depuis 14 heures, ce jeudi après-midi un exercice de sécurité civile se déroule à Guéret. Policiers, pompiers et Samu sont mobilisés autour d'un scénario fictif : une attaque terroriste. Des lycéens de Louis-Gaston Roussillat et des étudiants de l'Institut des soins infirmiers jouent les figurants et les fausses victimes.

Une simulation d’attaque à main armée en cours à Guéret. Policiers et pompiers sont aux abords de l’espace André Lejeune. pic.twitter.com/kODqv8TwWF — France Bleu Creuse (@FBCreuse) May 16, 2019

Les secours arrivent sur place pour cet exercice. pic.twitter.com/8IEH2QLMJ9 — France Bleu Creuse (@FBCreuse) May 16, 2019

Un scénario évolutif

L'attaque a démarré place Bonnyaud à Guéret à 14h. Selon un témoin, un figurant, l'assaillant aurait crié "Allah akbar". Une personne aurait été tuée et une autre blessée. L'homme aurait ensuite pris la fuite, direction la salle André Lejeune où une prise d'otage en cours. Une cinquantaine de personnes se trouveraient à l'intérieur, toujours selon ce scénario fictif.

L’heure du brief pour la PJ de Limoges dans cet exercice. Dans le scénario, un homme serait retranché dans l’espace André Lejeune avec une cinquantaine de personnes. pic.twitter.com/mjhCq8OahG — France Bleu Creuse (@FBCreuse) May 16, 2019

L'exercice se déroule entre la place Bonnyaud et l'avenue René Cassin. Il devrait se terminer à 16h30.