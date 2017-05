Une simulation d'attentat à la fac de médecine de Montpellier

Il s'agissait d'un exercice, un attentat a été simulé ce mercredi à la faculté de médecine de Montpellier pour tester les dispositifs de sécurité, le personnel et les étudiants ont été mis à contribution.

Après les collèges et les lycées, c’est à l’Université de Montpellier qu’un exercice de simulation d’attentat a été organisé ce mercredi sous l'égide de la Police Nationale. Objectif : permettre aux forces de l’ordre de tester leur dispositif d’ intervention. Un exercice supervisé par la Police Nationale.

"Dans le contexte que l'on connaît aujourd’hui, après les épisodes de tueries sur les campus universitaires américains et face à la menace terroriste en France, il est impératif pour les universités, à l'instar des lycées et collèges, de savoir s’organiser pour affronter une situation d’extrême urgence " explique l'université de Montpellier qui a donc accueilli cet exercice de simulation d’attentat dans ses murs, à l’Institut de Biologie qui accueille les cours de la fac de médecine.

"Etudiants et personnels mobilisés pour jouer les victimes"

Organisé et encadré par la Police Nationale, cet exercice a mobilisé la Préfecture, l'Armée et les Pompiers qui ont ainsi pu tester leur dispositif in situ. L’exercice de simulation a également mobilisé une centaine de personnels de l’Université et les étudiants de la Faculté de médecine qui suivaient des cours à l’Institut de biologie. Certains personnels ont accepté de jouer le rôle de victimes pour permettre aux Pompiers de travailler la mise en œuvre des "couloirs d'extraction", conformément aux instructions du ministère de l'intérieur qui leur permet, sous escorte rapprochée des forces de l’ordre, d'aller extraire les victimes les plus accessibles.

"Au-delà de l’exercice de simulation, l’enjeu pour l’Université de Montpellier est aussi de tisser des liens avec les services de police et de renforcer un partenariat qui peut s’avérer crucial en situation de crise. En cas de catastrophe sur les campus, il est en effet impératif que les services de police puissent déployer un dispositif efficace, opérationnel et éprouvé en coordination avec les services de l’Université." ajoute l''université de Montpellier dans un communiqué.