Une soirée à Noyal-sur-Brutz dégénère et se termine en coups de tesson

Ce lundi soir, une fête est organisée dans une maison de Noyal-sur-Brutz, rien de surprenant jusque-là. Mais au milieu de ces personnes alcoolisées, deux hommes commencent à hausser le ton. Au centre ce différent, l'attitude du plus jeune avec sa sœur. Une bagarre éclate, l'homme le plus âgé se saisit alors d'un tesson de bouteille et frappe le jeune de 20 ans à plusieurs reprises au niveau de la tête. Les autres fêtards s'interposent et appellent les pompiers.

Pris en charge par les secouristes, le jeune sort de l'hôpital en fin de journée le mardi soir avec de légères blessures. Il porte plainte le mercredi à la gendarmerie et ce jeudi les militaires interpellent l'auteur présumé de ces coups de tesson. Ce dernier, âgé de 35 ans est sorti libre ce vendredi après-midi avec une convocation pour le tribunal l'année prochaine.