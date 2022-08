Une soirée d'anniversaire qui tourne au drame en Charente : l'auteur des coups incarcéré

C'est donc bien la thèse de l'homicide volontaire qui a été retenue par l'accusation. Le décès de la victime, âgée de 35 ans, est bien consécutif à plusieurs coups portés, notamment au niveau de la tête. Dans un communiqué publié ce mardi soir, la Procureure de la République précise que des constatations techniques ont été réalisées sur place, en présence notamment d'un médecin légiste de l'institut médico-légal de Poitiers. L'auteur présumé des faits a été placé en détention provisoire. Une autopsie a été pratiquée. Ses conclusions seront transmises au magistrat instructeur.

L'audition des témoins

Ce sont surtout les auditions du mis en cause et des témoins qui ont permis de faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles cette soirée d'anniversaire très arrosée a tourné au drame. Il a fallu attendre que l'auteur des coups, âgé de 39 ans, dégrise, pour pouvoir être entendu par les enquêteurs de la brigade de recherches de la compagnie de Cognac et de la brigade territoriale de Segonzac. Interpellé et placé en garde à vue dès dimanche, l'auteur présumé des faits, sans antécédent judiciaire, a été déféré mardi au Parquet d'Angoulême, puis présenté au magistrat instructeur et au juge de la détention et des libertés qui a donc décidé de l'incarcérer. Les investigations vont se poursuivre dans le cadre de l'instruction.