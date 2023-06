Une soirée d'anniversaire se transforme en bizutage à l'internat du lycée agricole de Laval

Un bizutage qui tourne mal. Au lycée agricole de Laval, un élève a subi les foudres de ses camarades lors d'une soirée d'anniversaire le 22 mai dernier, une information de nos confrères d'Ouest-France, confirmée par France Bleu Mayenne. Au total, 12 élèves sont poursuivis. Ce soir-là, la victime, un jeune âgé de 18 ans, est à l’internat du lycée, il fête son anniversaire et subit des actes humiliants et dégradants de la part de douze autres jeunes âgés de 17 et 18 ans. Des actes pouvant s’apparenter à du bizutage, selon la procureure de la République de Laval, Anne-Lyse Jarthon.

Douze élèves mis en cause

Le commissariat de police de Laval se charge de l'enquête et trois jours plus tard, le 25 mai 2023, les douze mis en cause sont placés en garde à vue et entendus par les enquêteurs. Les jeunes reconnaissent en grande partie leur participation à des actes humiliants et dégradants mais "aucun acte de pénétration sexuelle n’a été établi dans le cadre de l’enquête", précise la procureure. La victime a porté plainte et un signalement scolaire a été fait.

Deux majeurs convoqués devant le tribunal correctionnel

À l’issue des gardes à vue, deux majeurs (âgés de 18 ans) seront convoqués devant le tribunal correctionnel en janvier 2024, et deux mineurs passeront devant le tribunal pour enfants en septembre prochain. Les huit autres, trois majeurs et cinq mineurs, seront convoqués devant le délégué du procureur. Le délit de bizutage a été retenu, puni par la loi.