Une soirée d'anniversaire tourne mal en Moselle, un homme jaloux tire une balle dans la jambe d'un convive

Un homme est jugé en comparution immédiate, ce mardi. Dimanche à 6h30 du matin, au terme d'une soirée d'anniversaire à Woippy (Moselle), il s'est disputé avec un autre convive, lui reprochant de "draguer sa femme", explique les policiers intevenus sur les lieux. La situation a dégénéré, sur fond d'alcool, et le mis en cause a alors saisi une arme de poing et tiré sur l'homme qu'il accusait.

La victime a été blessée à la jambe, et transportée par les pompiers à l'hôpital Mercy. Il s'est vu prescrire 45 jours d'ITT (arrêt de travail).

L'auteur du coup de feu a pris la fuite avec son frère et sa femme, mais a été interpellé quelques instants plus tard. Tous trois ont été placés en garde-à-vue. L'homme a été présenté en comparution immédiate pour être jugé ce mardi .