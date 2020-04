Une soirée de tensions ce dimanche sur les Hauts-de-Rouen

Le dispositif policier est resté en place pendant plusieurs heures. Ce dimanche soir, sur les Hauts-de-Rouen (Seine-Maritime), des CRS ont été pris pour cible par plusieurs personnes équipées de dispositifs servant à tirer des feux d'artifices.

Une source policière parle de "quarante individus" n'ayant pas appréciés un contrôle effectué plus tôt, en fin d'après-midi. Alors que plusieurs poubelles et deux engins de chantier ont été incendiées, ces individus auraient tendu un guet-apens aux forces de l'ordre envoyées dans le quartier. Selon plusieurs sources policières, personne n'a été blessé et il n'y a pas eu non plus d'interpellation.