Une soirée de terreur au centre hospitalier d'Amilly jugée au tribunal de Montargis

Le tribunal judiciaire de Montargis a reconnu coupable ce vendredi 19 mars l'homme qui avait semé la terreur ,le 22 janvier dernier au centre hospitalier de l’agglomération montargoise (CHAM) à Amilly. Le prévenu, furieux du décès de son père, avait insulté, porté des coups au personnel soignant et dégradé du matériel médical. Il a été condamné à six mois de prison ferme qu’il effectuera sous bracelet électronique. Récit d'une soirée d'angoisse.

Une infirmière réfugiée dans les toilettes

C’est un véritable vent de panique et de terreur que le prévenu a semé ce soir-là dans le service de chirurgie viscérale de l’hôpital d'Amilly. Poursuivie, une infirmière doit se réfugier dans les toilettes, un soignant est frappé au visage, tout le personnel s'est enfuit de la salle de soins à travers les escaliers, les couloirs. Une autre soignante qui a réussi à gagner l’extérieur pense alors que "tout le monde en haut est mort". Ce fils, âgé de 35 ans, qui vient d’apprendre le décès de son père d’un arrêt cardiaque juste avant son opération, a déboulé à l’étage. Il hurle "je vais tous vous tuer, vous avez tué mon père", hors de contrôle, il casse du matériel médical. "Qu'est-ce qui vous est arrivé? pourquoi avoir terrorisé tout ces gens?" questionne la présidente du tribunal.

Des soignants encore terrorisés

Encore terrorisés, aucun des sept soignants n’a souhaité venir au procès. Face au tribunal, l’auteur des faits, déjà condamné à plusieurs reprises pour violences et outrages, indique avoir "des regrets", parle "d’un moment confus", choqué par la mort de son père. Un décès dont il continue encore aujourd’hui à contester la version du corps médical. Pour Cécile Diard, procureur de la République, rien en revanche "pas même la souffrance de la perte d’un proche ne peut justifier un tel déferlement de violences physiques, verbales et psychologiques sur des personnes dont le métier est de sauver des vies". Le prévenu a été condamné également à verser 5.500 euros au titre du préjudice moral au sept soignants et 1.700 euros de préjudice physique. Les demandes de plus de 10.000 euros de perte de salaires et de plus de 10.000 euros de dommages matériels demandées par le CHAM ont été renvoyées sur intérêts civils.