Une soirée techno-house sous surveillance ce week-end à Montguyon

Une fête thématisée doit être organisée ce samedi 13 mai sur la commune de Montguyon dans l'extrême-sud de la Charente-Maritime. Un évènement de techno house, de minimal techno et de tribal house qui aura lieu au Beauvallon Beach, une aire de loisirs très en vogue, ouvert sur une ancienne carrière d'argile. Les organisateurs annoncent la présence des DJs les plus en vue de la scène électronique française pour faire vibrer la plage de Beauvallon. "Une soirée épique de musique électronique" entre 15 heures et minuit, mais pas au-delà.

ⓘ Publicité

Ce qui inquiète les autorités, c'est l'ampleur que pourrait prendre cette soirée techno. Le terrain privé peut accueillir 150 personnes, mais guère plus. Les forces de l'ordre et la préfecture de la Charente-Maritime y veilleront. Les gendarmes appellent d'ores et déjà à éviter de se rendre à cette fête et annoncent la présence de plusieurs dizaines de militaires, ainsi que des contrôles renforcés dans le secteur de Montguyon. Les deux derniers week-ends, des soirées avaient rassemblées 150 personnes environ, autour des années 80 puis des percussions. Des thématiques sans doute moins "crispantes" pour les autorités.

Pour s'éviter tout risque de fête surdimensionnée, le préfet de la Charente-Maritime étudie la possibilité de prendre des mesures d'interdiction. Son homologue de la Dordogne, département voisin, (comme la Charente et la Gironde) n'a pas attendu. Il a déjà pris des arrêtés d'interdiction temporaire des rassemblements festifs à caractère musical non déclaré et le transport de matériel de son à destination d’un rassemblement festif non autorisé . Deux arrêtés valables jusqu'au mardi 16 mai 2023 à 8 heures.

loading