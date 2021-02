Une soixantaine d'étudiants rassemblés ce vendredi en hommage à Guillaume, mosellan à l’origine du #meetogay

Une soixantaine de personnes se sont rassemblées ce vendredi sur le campus universitaire du Saulcy à Metz pour rendre hommage à Guillaume, étudiant retrouvé mort mardi dans sa chambre universitaire à Paris. Âgé de 20 ans, Guillaume avait grandi à Metz. Il avait été le premier à utiliser le mot-dièse #metoogay sur Twitter à la mi-janvier, quand il avait accusé un élu de la ville de Paris et son compagnon de l'avoir violé.

La grand-mère de Guillaume est venue se joindre au rassemblement organisé par les étudiants messins © Radio France - Natacha Kadur

Lycéen et étudiant engagé

Plusieurs étudiants de la ville de Metz se sont recueillis ce vendredi pour honorer sa mémoire, alors que le jeune homme avait quitté la ville après avoir obtenu son baccalauréat pour étudier à Paris. C'est là qu'il aurait fait la connaissance de Maxime Cochard, élu du Parti Communiste Français à la mairie du 14ème arrondissement, alors que Guillaume militait dans les rangs de ce parti. Dans un message posté le 21 janvier dernier sur le réseau social Twitter, l'étudiant accusait Maxime Cochard et son compagnon de l'avoir violé en octobre 2018. Cette déclaration avait suscité une vague de messages de soutiens et de partages rattachés au mot dièse #metoogay.

Guillaume s'était engagé dans le milieu syndical alors qu'il était encore élève au lycée Georges de la Tour à Metz. Il avait notamment croisé le chemin des membres de l'association "Couleur Gaies", qui milite en faveur des droits des personnes LGBT ( Lesbienne Gay Bisexuel Trans).

Quand j'ai appris ça j'avais le cœur déchiré - Frédéric, militant de Couleurs Gaies

Fréderic, 34 ans, se souvient de celui qu'il a croisé plusieurs fois lors de manifestations : " C'était un jeune homme souriant, attachant, sincère et à l'écoute des gens. Quand j'ai appris ça j'avais le cœur déchiré. Il méritait de vivre ", confie-t-il.

Guillaume étudiait l'administration des entreprises à l'Université de Paris Nanterre © Radio France - Natacha Kadur

L'un d'entre nous

Devant la résidence universitaire, quatre portraits de Guillaume sont déposés au pied d'un banc de béton, autour desquels les étudiants étaient venus déposer des fleurs et allumer des bougies. Lison, étudiante en psychologie, en fait partie : " Un étudiant qui se suicide, c''est l'un d'entre nous. Et avec cette histoire de violences sexuelles, c'est encore plus important d'être là ", témoigne-t-elle.

Pour en arriver là, c'est qu'il y avait plusieurs facteurs, et qu'il n'en pouvait plus - Lison, étudiante

Devant l'image de ce sourire généreux, des étudiants sont désemparés par son geste : " J'en ai entendu parler par l'association Le Refuge, témoigne Judicaël, cela m'a touché car je suis gay aussi. Je sais que quand on vit en résidence universitaire et qu'on a des problèmes, qu'on est dépressif, on se sent encore plus seul. J'ai beaucoup d'empathie", explique-t-il.

Guillaume avait milité au sein du Parti Communiste Français © Radio France - Natacha Kadur

Isolement étudiant et détresse personnelle

Pour lui, l'isolement dans lequel vivent les étudiants depuis le début de la crise sanitaire n'arrange rien : " Avec la situation actuelle, ça va souvent assez mal. N'importe quoi peut être la goutte d'eau : ça peut être un problème administratif qui nous empêche de nous inscrire, une insulte homophobe, le fait de rater ses études, de s'ennuyer toute la journée et de ressasser ", témoigne le jeune homme.

Des étudiants ont dénoncé les violences sexuelles dans le milieu militant et notamment LGBT © Radio France - Natacha Kadur

Ce vendredi, l'émotion le disputait aussi à la colère. Pour Dylan, qui prend la parole devant le groupe rassemblé : " il est temps de briser l'omerta sur les violences sexuelles dans le monde du militantisme ", dénonce-t-il. Cet étudiant de 23 ans en philosophie estime que les faits dénoncés par Guillaume ont pu avoir un effet catalyseur sur son mal de vivre : "Quand on se suicide chez les LGBT, c'est toujours politique. Mais Guillaume était aussi un garçon très isolé, assez discret, et je pense qu'il était déjà fragile. Ce qui s'est passé , plus l'isolement, c'était peut être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ", déplore-t-il.

Une détresse qui semble résonner encore un peu dans la minute de silence observée vendredi en sa mémoire, que chacun emporte un peu avec soi.