Une cinquantaine d'hectares de forêt part en fumée en Aveyron

Deux incendies se sont déclarés à quelques heures d'intervalle ce vendredi après-midi à Olemps et Saujac en Aveyron. Ils sont tous les deux éteints.

Les pompiers de l'Aveyron ont été très occupés vendredi après-midi et une bonne partie de la nuit. Deux feux de forêt se sont déclarés vers 16 et 18 heures à Olemps et Saujac.

Le premier incendie a eu lieu vers 16h à Olemps, à quelques kilomètres de Rodez. Une vingtaine d'hectares de forêt a brûlé en périphérie de l'agglomération. Des Canadair ont été mobilisés pour éteindre cet incendie.

Le deuxième feu de forêt s'est déclaré peu avant 18h sur la commune de Saujac, à la frontière avec le Lot. Une trentaine d'hectares a brûlé.

Le 20 juillet dernier, un gigantesque feu de forêt avait mobilisé les pompiers à Sévérac-d'Aveyron. Six Canadair avaient permis d'éteindre les flammes en bordure de l'A75 et de la nationale Sévérac-Campagnac.

Des gestes simples contre les feux de forêts

Des gestes simples existent pour éviter les feux de forêts, comme par exemple ne pas fumer en forêt, ne pas jeter ses mégots dans la nature ou par les fenêtres des voitures, ne pas allumer de feu ou de barbecue près des zones boisées.

Si vous êtes témoin d'un départ de feu, il faut appeler le 18 ou le 112 et ne pas sortir de son véhicule si l'on est face à un front de flammes.