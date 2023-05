Une centaine de "mamans" crient leur colère contre l'escalade de violence à la cité Félix Pyat à Marseille

"On est fatiguées ! On dort avec la peur ! On se réveille avec la peur !" Les "mamans" de Felix Pyat ont scandé ces mots dans un mégaphone ce lundi devant l'école maternelle du Parc Bellevue. Elles étaient près d'une centaine, en grande partie des femmes, dont une majorité de la communauté comorienne qui vit dans la cité.

Des pancartes pour dénoncer l'inaction de la police selon les manifestantes. © Radio France - Juliette Pierron

Depuis le début de l'année, les épisodes de violence sont de plus en plus fréquents dans le quartier.

Derniers en date : une rixe impliquant une quarantaine de personnes et faisant cinq blessés à l'arme blanche samedi 29 avril au soir ou encore une fusillade devant une chicha le 18 avril, blessant gravement un adolescent de 15 ans.

Elles sont venues avec banderoles, pancartes et mégaphones pour se faire voir et entendre par tout le quartier. © Radio France - Juliette Pierron

Les participantes se sont rendus jusque devant le commissariat de quartier pour dénoncer l'inaction de la police selon elles.