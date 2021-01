Une soixantaine de mortiers d'artifice saisis dans le quartier Malakoff à Nantes

Les policiers ont effectué une opération de contrôle dans le quartier Malakoff à Nantes jeudi 21 janvier entre 18h et 20h. Ils ont trouvé 64 mortiers d'artifice, deux bonbonnes de gaz comprimé et six bonbonnes de protoxyde d’azote. Les policiers ont visé les immeubles les plus concernés par les rassemblements et les deals.