Saint-Gor, France

Une soixantaine de panneaux photovoltaïques volés, pour un montant de 10 à 15.000 euros. C'est un vol assez inhabituel, pour ne pas dire inédit qui s'est produit il y a quelques jours en Haute-Lande. La victime est un parc solaire de la société allemande GP Joule, à Saint-Gor, au lieu-dit la Braise. L'alerte a été donnée ce mardi. Les panneaux sont posés au sol, à hauteur d'homme, sur plusieurs dizaines d'hectares. La soixantaine de panneaux représente l'équivalent d'une trentaine de mètres linéaires, explique la Compagnie de Gendarmerie de Mont-de-Marsan.

L'enquête ne fait que commencer, mais il est possible que ce vol ait eu lieu sur plusieurs jours car il faut de la technique et du matériel. De plus, le parc photovoltaïque est isolé, entre les bois. Les enquêteurs vont désormais devoir entendre les plus proches voisins, notamment sur la présence d'un éventuel véhicule suspect. Le relevé d'empreintes pourra peut-être aussi aider les gendarmes.