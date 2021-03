Une soixantaine de personnes verbalisées lors d'une free party à Macaye, au Pays Basque

Une soixantaine de participants à une free party ont été verbalisés par les gendarmes ce samedi après-midi à Macaye, près d'Itxassou. Ils avaient installé une sono sur un terrain privé, mais les forces de l'ordre sont intervenues avant que la fête ne batte son plein.

Multiplication de fêtes clandestines

Le propriétaire, qui avait au départ donné son accord, aurait ensuite prévenu les gendarmes en se rendant compte de l'ampleur que prenait la fête. L'évacuation s'est déroulée dans le calme, et les participants ont été verbalisés pour non-respect des règles sanitaires ou pour des infractions au code de la route.

Les fêtes clandestines se multiplient en ce moment au Pays Basque, alors que les rassemblements de plus de six personnes sont interdits en extérieur à cause de la crise sanitaire.