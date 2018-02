Ligugé, France

Mercredi soir, des passants sont tombés sur deux jeunes en train de dégrader des décorations funéraires et des croix dans le vieux cimetière de Ligugé. Ils ont fait fuir les vandales, qui étaient ce jeudi soir encore activement recherchés.

56 tombes dégradées

Joëlle Peltier, maire de la commune, raconte : "Environ 56 tombes ont été dégradées. Essentiellement des plaques mortuaires, des compositions et des croix en fer forgé ou en métal. C'est assez impressionnant. Je suis très en colère, c'est juste inadmissible. Je ne trouve pas les mots. Quand les familles vont découvrir l'état de leur tombes. Et on a aucune garantie de les retrouver".

"C'est inadmissible" pour le maire de Ligugé

Les deux auteurs des dégradations ont pris la fuite à pied. Les témoins ont transmis leur description à la police de Poitiers qui a ouvert une enquête.