Une solidarité exceptionnelle à Béziers pour que les élèves sinistrés reprennent rapidement l'école

Des dizaines de parents et d'enfants étaient ce lundi devant l'école primaire "Les Tamaris" incendiée la semaine dernière à Béziers. L'établissement sera détruit.Robert Ménard espère que les belles paroles prononcées ce lundi devant les parents et le corps enseignant ne tomberont pas dans l'oubli.

Béziers, France

Une cellule psychologique a été mise en place ce lundi 4 novembre à l’école Les Tamaris dans le quartier de la Devèze à Béziers. Il s’agit d’accompagner les parents, les enseignants et les élèves qui en auraient besoin. L’établissement détruit par un incendie criminelle la semaine dernière va être rasé. Les 17 classes de l'école ont brûlé. Les dégâts sont tels que les travaux prendront du temps.

Le Ville et le rectorat ont annoncé leur intention d'installer des bâtiments préfabriqués

Des préfabriqués seront installés au plus tard en janvier. En attendant la ville et le rectorat s’organisent pour que les élèves puissent suivre au plus vite leur scolarité dans de bonnes conditions.

Plusieurs communes ont proposé du mobilier ou encore des salles de classe pour accueillir les élèves si besoin. Une solidarité exceptionnelle s'est mise en place naturellement en attendant des travaux d'envergues.

De nombreux parents et enfants étaient présents ce lundi matin à 8h30 devant cet établissement de 279 élèves (50 maternelles et 229 élémentaires). Ils espéraient en savoir un peu plus sur la reprise des classes.

La semaine prochaine, les élèves seront répartis dans plusieurs établissements. Une réunion d’information est prévue ce jeudi à 18h avec les parents. Ils sauront à ce moment-là dans quel établissement les enfants seront affectés avec leur professeur.

L'école Les Tamaris fortement impactée par les flammes (Béziers) © Radio France - Stéfane Pocher

Une rentrée des classes difficile pour les enseignants, les parents et les enfants.

"Il y a une incompréhension, une colère et beaucoup de tristesse de ne plus pouvoir exercer dans cette école qui d'apparence tient encore debout, mais qui est à l'intérieur est _totalement dévastée_. Ce sont des images d’effroi que nous avons du mal à nommer, explique François Klein, directeur de l'école. Notre mission est quand même de pouvoir assurer un service scolaire. Ce qui va être fait, très rapidement. Je remercie mon équipe parce que dans la difficulté elle a été unie"

"La prise de conscience est progressive. C'est difficile pour tout le monde" dixit Jean-François Klein, le directeur de l’école des Tamaris Copier

Cette semaine, la mairie de Béziers a demandé aux parents de garder les enfants chez eux dans la mesure du possible (sauf ceux des deux classes de maternelles dont l'établissement n'a pas été touché). Ceux qui ne peuvent pas rester chez eux sont accueillis dans la maison de quartier.

Au delà de l'émotion, de nombreuses interrogations

Les parents s'interrogent sur la scolarité de leurs enfants jusqu'aux vacances de Noël. Reportage France Bleu Hérault Copier

Béatrice Gille : La rectrice de l'Académie de Montpellier © Radio France - Stéfane Pocher

La rectrice de l’académie de Montpellier Béatrice Gille s’est rendue sur place ce lundi matin. L’objectif est que les enfants puissent se retrouver très rapidement dans un seul et même lieu. Une solidarité s’est en place rapidement pour accueillir les élèves.

"La solidarité a été extrêmement importante ces derniers jours. C'est un très grand réconfort. Tout le monde s'y est mis pour qu'effectivement, dans le meilleur délai possible, les élèves puissent retourner à l'école très rapidement", a-t-elle indiqué. L'idée c'est de pouvoir rassembler de nouveau tous les enfants et toute l'équipe éducative dans un même endroit dès que ça sera possible afin que l'école puisse être à nouveau rassembler. Maintenant il y a des systèmes de bâtiment provisoire qui sont extrêmement efficaces et qui peuvent fonctionner le temps effectivement que l'école soit reconstruite."

"Tous les services ont répondu trés rapidement dès vendredi" précise la Rectrice Béatrice Gille Copier

De la parole aux actes

La destruction de l'école est une nécessité. Il y a une urgence absolue pour la reconstruire au plus vite. La structure a été fortement touchée par la chaleur des flammes. Le début des travaux doit se faire rapidement a rappelé Robert Ménard, le maire de Béziers. La date de début de chantier sera connu d'ici la fin de la semaine

"On va le faire le plus vite possible. Mais qui va payer ? Un investissement de 2 à 3 millions d'euros. On vient d'avoir des intempéries terribles avec de nombreux dégâts. Béziers n'est pas une ville riche. Maintenant, il va falloir reconstruire l'école. Où allons-nous prendre cet argent ?, s'interroge Robert Ménard, le maire de la commune.

"J'espère que l'État va nous aider, que tout le monde va nous aider et que les engagements pris aujourd'hui devant les parents ne vont pas être oubliés demain. Mais je crains le pire. Sous l'émotion, on dit tout un tas de choses et après on les oublie.. J'espère que personne n'oubliera les engagements qui ont été pris devant les parents et le corps enseignant."

"J'espére que les belles paroles prises devant les parents seront respectées"dit Robert Ménard Copier