Bouches-du-Rhône : une soprano tuée à coups de couteaux par son fils de 18 ans

La soprano lyrique Monique Borelli a succombé à ses blessures dans la nuit de mardi à mercredi, à l'hôpital Nord (Marseille). Elle y avait été admise lundi soir en urgence absolue après avoir été poignardée par son propre fils, un jeune homme âgé de 18 ans.

Tout commence ce lundi 20 juillet aux alentours de 22 heures, au domicile familial de Châteauneuf-le-Rouge, près d'Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Le père, âgé de 60 ans, et la mère qui a 59 ans, accusent leur fils, qui vit toujours avec eux, de leur avoir volé de l'argent. Face aux réprimandes de ces parents, le jeune homme s'énerve, rentre dans une vive colère, se saisit d'un couteau et donne un premier coup à son père.

Plusieurs coups dans la région du cœur

Ce premier coup n'est que superficiel, mais l'adolescent roue son père de coups de poings et coups de pieds. Il s'en prend ensuite à sa mère et lui assène plusieurs coups de couteaux dans la région du cœur. Cette dernière est transportée à l'hôpital où elle subira une opération, mais cela ne suffira pas à la sauver.

Une information judiciaire ouverte

Selon le parquet d'Aix-en-Provence, le suspect n'était pas connu de la justice. Il doit faire l'objet d'une expertise psychiatrique afin de mettre en évidence d'éventuels troubles de santé mentale. Une information judiciaire a été ouverte mercredi après-midi, et le jeune homme a été mis en examen pour tentative de meurtre sur son père et sa mère. Du fait du décès de la victime, les faits devraient par la suite être requalifiés. Le mis en cause doit passer devant le juge des libertés et de la détention dans la soirée avant un probable placement en détention provisoire