Nice, France

On a frôlé la catastrophe lundi en fin d'après-midi dans la Clue d'Amen dans les gorges de Daluis. Un groupe de 8 touristes, accompagné d'un guide de canyoning étranger à la région, est resté bloqué dans la clue à cause d'une corde coincée dans le rocher avant de pouvoir finalement s'extraire. Une sortie in extremis car 10 minutes après, la clue voyait en effet son débit multiplier par 20 à cause de pluies sur le haut-pays. Les CRS Montagne appelés sur place ont survolé la zone en hélicoptère, constatant que le groupe était sain et sauf. Les sauveteurs rappellent la plus grande prudence en ce moment avec les orages de fin de journée.