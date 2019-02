Une star mondiale du hand à l'USAM de Nîmes, Michaël Guigou

Nîmes, France

Michaël Guigou, un joueur immense : deux titres de champion olympique, quatre titres de champion du monde et trois titres de champion d'Europe avec l'équipe de France de handball, sans oublier les deux victoires en Ligue des champions et les 10 titres de champion de France avec Montpellier. Un joueur capable de jouer ailier gauche ou demi-centre, et il vient de signer pour deux ans à l'USAM de Nîmes. Deux ans de contrat de joueur car à 37 ans Michaël Guigou a toujours l'envie de jouer et l'ambition d'être un joueur de premier plan. Il débutera à l'USAM la prochaine saison.

Michaël Guigou qui signe à l'USAM, 10e budget du championnat de France, on peut s'interroger, surtout qu'il a eu d'autres propositions. L'homme qui apparaît modeste dit simplement avoir envie de jouer, avoir encore envie de jouer. Ce n'était plus possible avec Montpellier, les discussions ont été bonnes avec Nîmes, aussi il a signé à l'USAM qui a un projet. Et il ne se fait pas de souci pour son intégration dans l'équipe gardoise, pas plus que l'entraîneur nîmois Franck Maurice.

Deux ans de contrat de joueur avec l'USAM avec également en point de mire, sa sélection pour les Jeux olymiques de 2020 et puis... et puis deux ans, ça laisse le temps de réfléchir. Il pourrait ensuite évoluer au sein de l'USAM et devenir un ambassadeur du club ou un conseiller du président, un rôle taillé sur mesure pour lui, à la mesure de son palmarès.