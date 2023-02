Une station-service d'Idron victime d'une attaque à la voiture bélier

En banlieue de Pau, à Idron, une station-service a été victime d'une tentative de vol dans la nuit du lundi au mardi, comme le révèlent nos confrères de La République des Pyrénées . Les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance révèlent qu'une voiture a foncé dans la cabine dans laquelle les gens déposent de l'argent pour faire le plein de carburant. Les gérants ont découvert les dégâts ce mardi matin. La station ne peut plus fonctionner depuis l'attaque à la voiture bélier.

Pas d'argent à voler

La station-service vandalisée à Idron © Radio France - Marion Aquilina

"Ça ressemble à une cabine qui a été pulvérisée à base de coups de véhicule, explique Sébastien Many, co-gérant de la station et du magasin U à Idron. Ils ont tapé dedans pour réussir à l'ouvrir et arracher ce qu'on appelle une borne à espèce. C'est quelque chose qu'on vide tous les soirs donc en fait ils ont fait ça pour rien. À part avoir dégradé sévèrement le matériel, ils n'ont rien pris."

Les gérants estiment un montant d'"ardoise de 10.000€ à 15.000€" à cause des dégâts, sans compter la cuve pleine de carburants dont la valeur est estimée à 100.000€ et qui est inutilisable tant que la station est fermée, en attendant les réparations.

Une enquête en cours

Céline et Sébastien Many, gérants de la station-service et du supermarché Super U © Radio France - Marion Aquilina

Céline Many est la co-gérante de la station et du magasin U à Idron. Elle est écœurée : "Ca fait un an et demi qu'on est là, on travaille de 6h du matin jusqu'à 20h15 le soir, on essaie de reformer des équipes, de repartir, de consolider ce magasin pour les Idronais. C'est très important, les gens qui ont fait ça ne se rendent pas compte que les clients risquent de partir ailleurs parce qu'ils ne peuvent pas prendre de l'essence. C'est un gros préjudice pour nous."

Les clients de la station-service sont également choqués que le lieu ait été vandalisé : "Il n'y a pas beaucoup de stations-services sur Idron, c'est pratique et le fait qu'elle soit endommagé, c'est préjudiciable", "Ca fait mal au cœur, c'est une station de proximité", "C'est un service qui dépanne pas mal qui est ouvert 24/24h, 7/7j, c'est bien dommage que ce soit hors service, attaqué, dégradé", etc.