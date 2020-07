Une statue de la Vierge décapitée à Montaud

C'est le maire du village, Joël Raymond, qui a révélé l'information sur Twitter lundi soir : la statue de la Vierge Marie a été décapitée. Une élue de la commune a découvert cet acte de vandalisme dimanche. La statue d'environ un mètre de haut, posée sur un promontoire d'1,50 mètres est en sept ou huit morceaux. Elle a été cassée sans doute à coups de pierres. Elle est installée depuis une soixantaine d'année dans le centre de Montaud (Hérault) entre les deux anciens hameaux, Les Mazes et le vieux village.

"S'attaquer à la Vierge Marie, avec tout ce qu'elle représente en terme de symbole que l'on soit croyant ou pas, c'est affligeant. On a la chance sur nos territoires d'avoir ce petit patrimoine qui fait le bonheur de tous, on essaye de le protéger et de le mettre en valeur. On va voir s'il est possible de la restaurer ou alors la remplacer totalement." Joel Raymond