Une statue de la Vierge retrouvée décapitée dans un commune du Tarn-et-Garonne

C'est une paroissienne de Montpezat-de-Quercy, au nord du Tarn-et-Garonne, qui a remarqué la statue dégradée, alors qu'elle se promenait dans la commune ce lundi 2 novembre. Nichée en hauteur dans une alcôve en pierre en face d'une église, la Collégiale Saint-Martin, la statue trônait sans tête, décapitée nette.

La paroissienne a donc immédiatement prévenu le maire de la commune, qui s'est rendu sur place. Et selon Gérard Mounié, pas de doute, il s'agit d'un acte intentionnel : la coupure est trop nette, et la statue trop protégée par l'alcôve pour qu'une branche ou une pierre soit venue l'abîmer.

La mairie a donc déposé une plainte le lendemain auprès de la gendarmerie pour retrouver l'auteur de la décapitation. "On ne comprend pas ce genre de faits, surtout ici" s'interroge le maire. "Face à cet acte, il y a de la colère et de l'incompréhension".

Un événement d'autant plus sensible qu'il y a quelques mois, en mai, la commune a déjà été marquée par des actes de vandalisme et des dégradations dans son église du Pilou.