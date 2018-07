Colleville-Montgomery, France

Les dirigeants de l'association Les héros de la Seconde Guerre mondiale sont atterrés et en colère. La stèle qu'ils ont érigée le 6 juin 2017 à Colleville-Montgomery (Calvados) a été vandalisée, probablement dimanche 15 juillet 2018 dans la soirée après la victoire des Bleus au Mondial de football. Cette stèle était dédiée à trois anciens membres du Commando Kieffer, morts sur la plage de Colleville-Montgomery lors du Débarquement le 6 juin 1944. Ce lundi 16 juillet 2018, la gendarmerie a alerté le vice-président de l'association que les porcelaines à l'effigie des trois tués du Commando avaient été brisées.

Le président de l'association, Laurent Rodange, ne comprends pas et se dit écœuré. Il a lancé un appel à témoins sur le réseau social Facebook ce lundi pour dénoncer les destructions et inviter les éventuels témoins à se faire connaitre. Une pré-plainte a été déposée à la gendarmerie de Ouistreham que Laurent Rodange viendra signer samedi 21 juillet.

Je suis écœuré

L'association a pour but de rendre hommage et de faire revivre ces hommes et ces femmes qui ont combattu pour la liberté en France et en Belgique lors du Débarquement. Si des stèles à la mémoire du Commando sont érigées depuis longtemps déjà à Ouistreham pour tous les tués du Commando Kieffer, aucune n'honorait les trois soldats du Commando tués sur la plage de Colleville-Montgomery. L’association Les héros de la Seconde Guerre mondiale a eu l'idée de vendre des photos de Léon Gauthier, l'un des 177 Français à avoir participé au Débarquement de Normandie lors de la Seconde Guerre mondiale. Objectif : récolter de l'argent pour l'achat de la stèle, soit 3000 euros. Cette stèle avait été inaugurée le 6 juin 2017, en présence notamment de la fille du commandant Kieffer et de Léon Gauthier.

L'association "Les héros de la Seconde Guerre mondiale" s'emploie à faire vire la mémoire des acteurs du Débarquement, dont le commando Kieffer (ici photographié lors d'une prise d'armes en 1944). © AFP

Par ailleurs, l'association d'hommage aux vétérans du Débarquement mène actuellement un autre projet. Il s'agit de réaliser un buste du commandant Philippe Kieffer. "Sir Montgomery, Le lieutenant-colonel Terence Otway , le major Howard, Lord Lovat, et Bill Millin ont leur statue dans le secteur anglais de Sword Beach. Mais pas le commandant Kieffer. Il est temps de combler ce manque" explique Laurent Rodange. De nouvelles photos dédicacées des vétérans vont là encore être vendues aux enchères sur internet pour financer le projet. L'association a déjà récolté 6.000 euros sur les 9.000 du prix de la statue.