Une "structure d'accompagnement vers la sortie" va voir le jour en 2023 à côté de la prison du Pontet

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé en Alsace la création de 15.000 nouvelles places de prison en France. Parmi elles, 400 font partie du futur centre pénitentiaire du Comtat Venaissin (Vaucluse). Ce centre sera construit à Entraigues-sur-Sorgues en 2025. Auparavant, un autre bâtiment verra le jour au Pontet pour héberger une structure d’accompagnement vers la sortie (SAS) de 120 places en 2023.

Un régime de semi-liberté

Le nouveau bâtiment sera construit au Pontet devant la prison, pour des détenus qui purgent de courtes peines ou à qui il reste moins de deux ans de détention. L'objectif, comme son nom l'indique, est de mieux accompagner la sortie. L'administration pénitentiaire indique que ces détenus seront "profilés". En clair, ils ne doivent pas présenter de risque d'évasion car ils bénéficieront d'un régime de semi-liberté. Il s'agit de désencombrer les prisons, mais surtout d'améliorer la réinsertion des détenus.

Les personnes qui bénéficieront de cette SAS ne sont donc pas forcément celles qui ont déjà un projet professionnel après la prison. Les détenus avec des problèmes d'addiction à l'alcool ou la drogue peuvent aussi être spécialement orientés vers ces services. Même chose pour ceux qui sont en fin de droits sociaux et complètement démunis en sortant de prison. Leur prise en charge sera renforcée en unité de 30 personnes.

"Ça va faire baisser la surpopulation carcérale, on s'en félicite." Benjamin Marrou, UFAP-UNSA Justice

L'objectif est d'améliorer la réinsertion des détenus mais aussi de désencombrer les prisons. Au Pontet, le centre pénitentiaire est conçu pour 650 personnes, mais il héberge actuellement 726 détenus.

Le personnel pénitentiaire apprécie donc la création de cette nouvelle structure, à l'image de Benjamin Marou du syndicat du personnel pénitentiaire UNSA-Justice : "Déjà, ça fait des créations d'emplois, on ne peut que s'en féliciter. Puis ça va faire diminuer le taux de surpopulation carcérale. La réinsertion est plus facile quand on a moins de détenus à gérer. Ça fera moins de promiscuité, ça peut faire baisser les tensions. Les travaux commencent fin 2021-début 2022. On table sur début 2023, la mise en route", explique le représentant syndical.