Une installation mobile de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Grenoble a pris feu dans la nuit de vendredi à samedi, en plein centre-ville. Personne n'a été blessé par les flammes dont la cause est encore inconnue.

Grenoble, France

Les agents de la Chambre de Commerce et d'Industrie tentent de déchiffrer un message inscrit dans les cendres du "Shop Tour connecté". En vain. Dans la nuit de vendredi à samedi, entre minuit et une heure du matin, les flammes ont emporté ce stand qui devait servir à présenter des produits high-tech aux commerçants du centre-ville. "On voulait que ce soit un moyen de regarder vers l'avenir et de dire que les magasins de sont pas morts. Quand on voit son état c'est sûr que c'est décourageant", soupire Emmanuelle Rivière, chargée de communication de la CCI, devant les restes du stand.

Le personnel de la CCI a constaté les dégâts le matin même © Radio France - Nicolas Joly

Un incendie volontaire ?

Pour les employés de la CCI, difficile de croire que ce feu soit le fruit d'un accident. "La structure était vide, il n'y avait pas de combustible ou de matériel qui puisse être source de flammes", indique Emmanuelle Rivière. Pour Joris, qui travaillait sur le stand, difficile d'imaginer les raisons d'un tel acte : "Le fait qu'il y ait quelque chose de nouveau ? La volonté de détruire par plaisir ? C'est un stand qui était à destination des commerçants donc peut-être qu'l s'agit d'une provocation dans ce sens ? En tout cas on va réfléchir et tout faire pour rebondir."