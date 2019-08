Une suicidaire retrouvée en vie par les gendarmes grâce à la géolocalisation de son portable

Vercoiran, France

Cette femme de 34 ans avait décidé d'en finir. Elle a quitté son domicile de Vaison-La-Romaine (Vaucluse) ce mardi matin au volant de sa voiture, après avoir avalé un mélange de médicaments et d'alcool. C'est son compagnon inquiet qui a alerté la gendarmerie. Le portable de la dépressive a pu être géolocalisé un peu avant 10 h 30, mais l'appareil était situé dans un secteur forestier très vaste et pas très loin du col de la Chau.

Une vaste zone de recherches

Un hélicoptère et une équipe cynophile étaient en cours de mobilisation vers le sud Drôme. Mais sans attendre ces gros moyens, les gendarmes de Nyons ont mobilisé une dizaine de militaires pour quadriller tout ce secteur des Baronnies, entre Buis et Montbrun-les-Bains. Des dizaines de kilomètres carrés.

Des patrouilles des brigades de Buis et de Montbrun, des hommes du PSIG ( peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de Taulignan et le Commandant de compagnie de Nyons se sont déployés pour vérifier d'abord les routes et chemins carrossables.

Allongée au sol à peine consciente

C’est un peu avant midi, que la jeune femme a été découverte au hameau l'Ubac sur la commune de Vercoiran. Les gendarmes sont arrivés juste à temps. La suicidaire était allongée au sol à coté de sa voiture, à peine consciente. Elle a pu être secourue par les pompiers de Sainte-Jalle et hospitalisée.