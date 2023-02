"Un concours de circonstances" à l'origine de l'accident mortel avec une remorque des pompiers en Dordogne

Ils sont tous les deux face au tribunal, dévastés, la tête penchée vers le sol et les mains nouées. "Ce sont des faits dramatiques et compliqués pour tout le monde. On a un service dont la mission première est de sauver des vies, qui aujourd'hui est poursuivi devant le tribunal", dit la procureure. Deux pompiers de Dordogne et le Sdis 24 étaient jugés pour homicide involontaire devant le tribunal correctionnel de Bergerac ce mardi. L'un d'eux était au volant du camion le 2 avril 2021 , quand sa remorque s'est détachée. Elle a percuté de plein fouet une Toyota qui arrivait en face. Le conducteur de la voiture est mort sur le coup, sa compagne assise sur le siège passager, est indemne.

ⓘ Publicité

Boulon et câble de freinage d'urgence

Si le pompier qui conduisait le camion est poursuivi aux côtés d'un autre pompier mécanicien et du Sdis 24, c'est "du fait de négligences, d'une inattention, d'un manquement simple", explique la procureure. Ce jour-là, le pompier a pour mission d'aller chercher un bateau à Vitrac, et de le ramener à Périgueux. Et selon le rapport de l'expert, c'est à cause d'un boulon, abîmé, que la remorque lâche sur le chemin du retour à la hauteur de Saint-Vincent-de-Cosse. Il s'est passé une seconde entre la rupture et l'impact.

La remorque est très peu utilisée, et la réglementation n'impose pas de contrôles périodique. Personne n'a vu ou n'a pu voir que le boulon était abîmé, assure le contrôleur général des pompiers de la Dordogne Alain Rivière, au nom du Sdis 24. Ensuite, il y a le câble de freinage d'urgence. Ce jour-là, le conducteur ne l'a pas accroché, "il était trop court", explique-t-il. Ce câble aurait pu éviter l'accident, mais l'autre pompier poursuivi, le mécanicien, celui qui avait commandé ce câble, ne s'est pas rendu compte qu'il n'était pas assez long. Il ne l'a pas testé sur ce camion. "C'est une erreur. C'est dans ma tête. On vous donne un travail à faire vous le faîtes, on est 6 pour 500 véhicules", dit-il la voix basse.

Pompiers depuis 30 ans

"Pourquoi vous n'êtes pas passé à l'atelier quand vous avez vu que le câble était trop court ?", demande la présidente au pompier conducteur. "Je voulais me dépêcher d'aider mes collègues qui m'attendaient à la rivière, j'avais une heure de route à faire", répond-il.

L'un est pompier depuis 32 ans, l'autre 28. Le pompier conducteur est allé déposer des fleurs sur les lieux. "Il est hanté par l'accident", dit leur avocate. "Cela restera gravé dans la mémoire des pompiers", ajoute Alain Rivière.

La famille de la victime, sa veuve, ses deux enfants, sont là à l'audience. Ils n'ont pas voulu prendre la parole mais leur avocat lit quelques mots qu'ils ont écrit pour rendre hommage à leur "pilier".

"Ce sont les conséquences gravissimes d'un concours de circonstances dramatique", ajoute la procureure. Elle demande des peines d'amende, la décision sera rendue à le 21 février.