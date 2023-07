Une supérette attaquée à la voiture-bélier à Saint-Etienne-de-Mer-Morte

Une supérette attaquée à la voiture-bélier, en pleine campagne. C'est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi, à Saint-Etienne-de-Mer-Morte, une commune de 1.800 habitants au sud-est de Machecoul-Saint-Même, à la frontière entre la Loire-Atlantique et la Vendée.

Les malfaiteurs ont brisé la vitrine de la supérette Chez POly, avec la voiture en marche arrière. À l'intérieur, ils ont volé des bouteilles d'alcool et des chips, avant mettre le feu au véhicule devant le magasin et de s'enfuir. Olivier Baril, le propriétaire, s'est immédiatement rendu sur place quand l'alarme s'est déclenchée vers 3 heures du matin : "Le temps que j'arrive, le feu commençait à se propager donc j'ai pris trois extincteurs et j'ai réussi à éteindre la propagation du feu au niveau du bâtiment, en attendant mes collègues pompiers".

Le propriétaire du magasin est aussi le chef du centre de secours

Olivier Baril, qui se trouve être le chef du centre de secours du secteur, a évité un drame encore pire : "Les flammes attaquaient le magasin, toute la devanture était en feu. Le logement au-dessus est inhabité mais juste à côté il y a le créateur du magasin, qui a 92 ans et qui était chez lui, à sa fenêtre. On a réussi à protéger sa maison."

Enfant du pays, Olivier Baril a repris la supérette Chez POly en octobre dernier. Il est écœuré mais le soutien de la population, toute la journée de lundi, lui a fait chaud au cœur : "La population est très en colère, on le voit sur les réseaux sociaux. On était un lieu de convivialité, de commerce utile pour la commune et tout est gâché."

La vitrine du magasin a été brisée mais l'intérieur a, grâce au propriétaire, été épargné par les flammes. - Olivier Baril

Pour le propriétaire de la supérette, il est hors de question de fermer : "Ce n'est pas concevable pour la population. On est là pour eux, tous les jours je suis ouvert à 7 heures. On a réussi à ouvrir en mode dégradé et même si on fait très peu de chiffre, on est là."

Olivier Baril a déposé plainte auprès des gendarmes. Une enquête est en cours.