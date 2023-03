Une supérette de 1.500 m² a pris feu à Beaucaire cette nuit

Les pompiers du Gard sont intervenus ce dimanche soir vers 22h30 pour un incendie dans une superette à Beaucaire, dans le secteur de la Moulinelle. À leur arrivée, la toiture était en feu et les locaux enfumés sur ce bâtiment de près de 1.500 m². L'incendie a pu être limité à la toiture et à un appareil de climatisation. Les pompiers sont restés sur place pour ventiler les locaux. Deux fourgons pompes incendie, une échelle et trois véhicules de commandement ont été mobilisés. Enedis et GRDF étaient également sur les lieux.

