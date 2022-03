Une supportrice brûlée par un fumigène au Vélodrome lors du match OM-Nice

Chaude ambiance, dimanche soir, avant le début du match au sommet de la ligue 1 : Om-Nice. Au son de Jump, les 64 000 supporters du Vélodrome brandissent les tifos. Dans le virage sud, chez les ultras des South Winners, des fumigènes s'embrasent (malgré les interdictions). L'un d'eux est jeté dans la foule. Il atterrit sur le visage de Zadig, une jeune supportrice. L'engin pyrotechnique a brûlé d'éternelles secondes contre son cou.

"Mon cuir chevelu est tout brûlé. J’ai perdu beaucoup de cheveux." Zadig, brûlée au deuxième degré

L'étudiante de 22 ans est rapidement prise en charge par les stadiers. Sur place, les, secouristes de la Croix-Rouge effectuent les premiers soins, avant de la transférer aux urgences, vers l'hôpital Saint-Joseph. La jeune femme est brûlée au deuxième degré au cou, à l'oreille droite et à la main. "Mon cuir chevelu est tout brûlé. J’ai perdu beaucoup de cheveux. Et même quand j'ai enlevé ma boucle d'oreille, j'ai vu que le métal avait fondu. J’ai cru perdre mon oreille " raconte-t-elle, le visage recouvert de pansements.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Extrêmement choquée, Zadig n'en a pas dormi de la nuit. "Le traumatisme est énorme. Brûlée vive, c'est horrible, je ne souhaite ça à personne. Et surtout il y avait des enfants autour de moi, ça aurait pu tomber sur eux" dit-elle d'une voix éraillée. Elle a respiré beaucoup de fumée.

Elle a bien constaté quelques défauts de sécurité dans la tribune et à l'entrée du stade. Mais elle l'assure "je n'en veux ni au club ni au South Winners, je sais qu'ils font ce qu'ils peuvent pour que tout se passe bien." Elle souhaite porter plainte contre l'auteur du lancer de fumigène. Par un tweet, elle remercie, les Winners, le club de supporters qui souhaite tout mettre en œuvre pour retrouver le coupable.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

En fidèle supportrice, Zadig regrette d'avoir manqué la victoire de l'OM. Mais surtout, elle déplore d'avoir perdu son maillot favori "Il a tout cramé. C'était un maillot qui était à mon frère avant. Il était de l'année 1999, l'année du centenaire du club. Et c'était un maillot surtout symbolique parce que 1999 est l'année de ma naissance. Le gars, si je le retrouve, il me le rachète". Le coupable risque plus qu'un simple remboursement de maillot. Pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui, il encourt un an de prison et 15 000 euros d'amende.