Effondrement d'un immeuble à Sanary : une "surconsommation anormale" de gaz relevée

Après le drame de Sanary-sur-mer (Var) et la mort de 3 personnes dans l’explosion et l'effondrement d’un immeuble dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 décembre, le parquet de Toulon annonce l'ouverture d'une information judiciaire pour "homicides et blessures involontaires". Si toutes les pistes sont exploitées, une retient plus particulièrement l'attention des enquêteurs : celle du suicide d'un des habitants.

Le parquet de Toulon précise qu'une "surconsommation anormale" de gaz a été constatée sur les relevés de GRDF la nuit du drame. Ce pic de consommation a été enregistré entre 1 heure et 3 heures du matin (l'explosion a eu lieu vers 3h40, NDLR). "Le réseau de gaz de l'immeuble avait été contrôlé par GRDF début octobre sans qu'aucune anomalie ne soit constatée" précise la même source.

L'enquête et les auditions des proches des victimes vont donc se poursuivre pour tenter de dresser le profil psychologique des habitants de cet immeuble de 3 étages qui s'est effondré tout de suite après l'explosion.

L'ouverture d'une information judiciaire pour homicides et blessures involontaires permettra aussi aux proches des victimes de se constituer parties civiles.