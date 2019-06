Une surveillante de la prison de Saran condamnée à 6 mois de prison ferme

Orléans, France

18 mois de prison dont 6 mois ferme : c'est la peine à laquelle a été condamnée une surveillante de la prison de Saran pour "corruption passive" - décision ce jeudi soir du tribunal correctionnel d'Orléans. Elle avait fait passer des téléphones portables, du cannabis, et de la vodka l'automne dernier à un détenu dont elle était tombée amoureuse. Un drame de l'immaturité dans lequel l'administration pénitentiaire n'est pas exempte de tout reproche, a plaidé l'avocate de cette jeune femme de 24 ans.

Un détenu au profil inquiétant

Le 20 janvier dernier, 4 téléphones portables sont découverts lors d'une fouille des cellules de la prison de Saran. Peu à peu, les langues se délient : un trafic de téléphones est organisé au sein de l'établissement par un détenu avec la complicité d'une surveillante. Le détenu en question n'est pas un enfant de chœur : âgé de 32 ans, condamné pour apologie du terrorisme le 17 novembre 2015, il sera jugé fin juin devant la Cour d'assises du Loiret pour viol sur conjoint. Son profil est si inquiétant que c'est menottes au poing qu'il comparaît à cette audience ce jeudi, fait extrêmement rare. Mais c'est bien de cet homme qu'une jeune surveillante, âgée de 24 ans, à peine sortie de l'école nationale d'administration pénitentiaire, est tombée amoureuse...

Elle introduit pour lui des i-phone 5 parce que leur coque en plastique ne sonne pas aux détecteurs de métaux, du cannabis et de la vodka transférée dans une bouteille d'eau. "J'ai vraiment été irresponsable, j'ai honte", explique-t-elle aujourd'hui. La sœur du détenu fournissait les objets à faire passer et a offert à la surveillante un coffret cosmétique, des bracelets et une robe - des cadeaux de bienvenue dans la famille, insiste-t-elle, pas une contrepartie. Le procureur ne mâche pas ses mots : "Vous avez manqué à tous vos devoirs, votre comportement entâche non seulement la prison de Saran mais toute la profession pénitentiaire, oui, ce sont des faits graves !" Le procureur requiert 2 ans de prison, dont 1 an ferme.

Une jeune femme fragile psychologiquement

"C'est une jeune femme fragile qui a été embobinée par un beau gosse", plaide l'avocate de la surveillante. Pour Me Mariana De Sevin, l'administration pénitentiaire n'est pas exempte de tout reproche dans cette affaire : "La formation est très courte - 8 mois - sans accompagnement psychologique, les agents très jeunes - ma cliente avait 22 ans lorsqu'elle a intégré l'école - sont projetés dans un monde très dur sans avoir les outils nécessaires. Ce que je reproche ici à l'administration pénitentiaire, c'est de ne pas avoir décelé cette faille psychologique chez cette jeune femme, alors qu'elle était déjà fragile quand elle a intégré la pénitentiaire. Et lors des faits, personne n'a rien vu, ni ses collègues, ni ses supérieurs..." L'interview de Me De Sevin sur France Bleu Orléans est disponible aussi :

La réaction de Me Mariana de Sevin à l'issue de l'audience Copier

La jeune femme a été condamnée à 18 mois de prison, dont 6 mois ferme, mais sans maintien en détention (elle avait été incarcérée le 15 mai dernier, après avoir demandé un délai pour préparer sa défense en audience de comparution immédiate) : "Nous avons longuement hésité sur ce point de vous maintenir ou non en détention, c'était une décision très difficile à prendre, a expliqué la présidente du tribunal à la lecture du jugement, parce que vous avez craché sur votre serment, ce que vous avez fait est inadmissible." Le tribunal a aussi infligé à la jeune femme l'interdiction à vie d'exercer le métier d'agent pénitentiaire. La sœur du détenu - une aide-soignante âgée de 40 ans et habitant à Orléans - est condamnée à 1 an de prison dont 6 mois ferme. Le détenu écope de la peine la plus lourde : 3 ans de prison ferme.