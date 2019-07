Une surveillante de la prison du Craquelin à Châteauroux agressée par des détenus

Châteauroux, France

Les faits se sont produitsà l'heure du déjeuner, ce dimanche 30 juin dans la prison du Craquelin à Châteauroux. La surveillante supervise un détenu en charge de la distribution des repas. Elle suit alors la procédure classique et ouvre la cellule de deux détenus pour qu'ils soient servis. C'est alors que les deux hommes auraient tenté de s'en prendre physiquement au troisième. La surveillante s'interpose et tente de les séparer, mais l'un des détenus se serait saisit d'un plat de service et en aurait asséné trois coups sur la tête de la fonctionnaire qui est tombée au sol inanimée.

Elle a été évacuée vers les urgences de Châteauroux et s'est vu prescrire deux jours d'ITT.

Les syndicats parlent d'une agression délibérée. Ils ont appelé à un débrayage dimanche après midi.

L'un des deux mis en cause serait connu pour des faits de violence. Le parquet de Châteauroux est saisi de l'enquête