Une survivante du Bataclan : "Cet endroit me fait des frissons, mais c'est bien que les gens continuent de s'y amuser"

Nantes, France

Ana -c'est un nom d'emprunt- n'a plus envie de parler du Bataclan.

"Moins je témoignerai, mieux je me porterai" dit cette femme de 45 ans. Elle décline toute participation aux commémorations et en ce jour anniversaire, elle coupe tout. Radio, internet.

"Ce n'est pas du déni, c'est juste reprendre le cours normal des choses" explique cette maman d'une petite fille de six ans qui assistait au concert des Eagles of Death Metal, aux côtés de son compagnon lui aussi survivant. La musique l'aide beaucoup. Elle en écoute en permanence, avec une préférence pour David Bowie et le titre "Heroes".

Depuis mars dernier, Ana travaille à nouveau, à mi-temps, dans une boutique de prêt-à-porter du centre ville de Nantes mais elle a toujours peur de la foule et des espaces confinés. Elle est toujours sous antidépresseurs et joue énormément de l'auto-dérision et du rire. "Ça fait moins peur aux gens" assure t'elle. Car elle a bien conscience "de représenter un truc atroce, impensable qui attire la curiosité et qui impressionne."

La salle du Bataclan ? Elle "ne pourra jamais y retourner". "J'ai tenu deux secondes trente devant. Cet endroit me fait des frissons. Mais c'est bien que des gens continuent à aller s'amuser là-bas."

Elle confie enfin que Nantes l'a beaucoup aidé à se reconstruire. Elle salue la bienveillance des gens et la douceur de vivre de la ville.