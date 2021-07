Une suspicion de harcèlement moral à l'université de Tours signalée au procureur de la République

Le procureur de la République de Tours aura dans la journée un nouveau dossier entre les mains. Sur demande de la rectrice de l'Académie Orléans-Tours, l'université de Tours va signaler à la justice un dossier de suspicion de harcèlement moral, qui aurait eu cours dans ses murs entre 2014 et 2016.

Une enseignante-chercheuse dit en avoir été victime. Elle met en cause notamment trois de ses supérieurs. Tout serait parti d'un congé maternité contesté. "J'étais en poste depuis quatre ans au sein de ce département de l'université quand ça a commencé, explique-t-elle à France Bleu Touraine. _Nous étions une équipe de huit enseignants-chercheurs et nous souhaitions convenir d'une date de réunion pour un projet. Elle a été fixée le jour de mon accouchement prévu. J'ai dit que ce n'était pas possible pour moi mais ça n'a ému personne. J'ai reçu des menaces, des pressions écrites pour demander à ce que je sois là. On m'a même dit : "_Sinon, tu la suis par Skype à l'hôpital ?" J'étais très choquée mais j'ai quand même pris mon congé maternité et je n'ai pas assisté à cette réunion."

Cinq autres femmes témoignent

À son retour, les relations avec ses collègues sont différentes. L'ambiance n'est plus la même. "On ne m'adresse plus autant la parole, je ressens un malaise. On me surcharge de travail alors que j'ai un nourrisson. J'essaie de faire part de mes soucis mais on conteste systématiquement tout ce que je dis."

Cette enseignante-chercheuse en avise la vice-présidence de l'université, qui lui trouve une solution en lui proposant une mobilité de quatre ans dans une autre université. Mais en 2020, elle se termine et rien ne lui est proposée depuis.

Un an auparavant, l'université de Tours avait adopté un protocole "de prise en charge des situations de harcèlement, discrimination et violence". L'enseignante-chercheuse décide donc de monter un dossier, avec cinq autres femmes, pour être reconnue en tant que victime et revenir à son travail. "Car depuis 2020, je ne touche plus aucun salaire, je ne travaille pas, j'attends."

Pas de harcèlement pour l'université

Une commission ad hoc est nommée en début d'année 2021. Dix personnes sont entendues. Fin juin 2021, le président de l'université fait part de ses conclusions, que France Bleu Touraine a pu consulter. Il reconnait "des dysfonctionnements chroniques", "des conditions de travail très dégradées" mais "faute d'une expertise juridique suffisante", il ne se prononce pas sur la qualification de harcèlement. Alors qu'il avait établit, deux ans plus tôt, un protocole en la matière.

La rectrice en a donc été informée et a demandé à l'université de transmettre tous les éléments du dossier à la justice. Ce qu'elle va faire dans la journée. L'université promet, par ailleurs, une réponse par voie de communiqué de presse.