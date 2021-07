Une syndicaliste devant la justice pour outrage à un policier à Chambéry

Le syndicat Solidaires en Savoie appelle à se rassembler ce jeudi matin 8 heures devant le tribunal de Chambéry, en soutien à Bénédicte, co-secrétaire du syndicat, convoquée devant la justice pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. En avril 2020, lors d'une manifestation contre le projet de loi Sécurité globale - dont l'article sur l'interdiction de filmer et de photographier des membres des forces de l'ordre a suscité beaucoup de tensions - elle avait brandi une pancarte faisant référence à un slogan anti-police, présentant une photo d'un commandant de police chambérien.

"Placée en garde à vue durant toute la journée du 8 avril dernier, Bénédicte, co-secrétaire de l'union syndicale départementale Solidaires Savoie, est convoquée devant le tribunal judiciaire de Chambéry (...) Il lui est reproché d'avoir outragé un commandant de police de Chambéry, en portant une pancarte ironique lors de la manifestation contre la loi Sécurité globale (...)" indique l'organisation dans un communiqué, qui dénonce un "dossier en carton".

Sur sa pancarte : "All cops are blue", et la photo d'un commandant de police

"All cops are blue" : "tous les flics sont bleus", en anglais, sur la pancarte de Bénédicte, ce 28 novembre 2020. Référence au slogan anti-police "All cops are bastards".

Ce n'est pas la liberté d'expression, mais un délit puni par la loi - le procureur de la République de Chambéry Pierre-Yves Michau

La couleur bleu est une allusion à une autre manifestation, en février 2020, contre la réforme des retraites. Ce jour-là, devant la permanence du député Modem de la Savoie Patrick Mignola, deux policiers mobilisés pour encadrer le rassemblement reçoivent un jet de farine de maïs colorée en bleu. L'auteur des faits, un maraîcher de la Confédération paysanne, sera condamné pour violences à trois mois de prison avec sursis.

Une procédure "ridicule" selon le syndicat Solidaires

Pour Solidaires, "alors que tous les tribunaux de France croulent sous les dossiers (...) le parquet chambérien a lui le lux d'instruire un dossier sur une pancarte", il s'agit d'une procédure "ridicule" contre la liberté d'expression, et parle même d'une tentative d'intimidation du parquet de Chambéry. Réponse du procureur de la République : "Que des injures. Ce n'est pas la liberté d'expression, mais un délit puni par la loi".